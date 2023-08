Ukraine-News Griechenland will ukrainische Piloten ausbilden

19:18 Uhr | Selenskyj in Griechenland

Nach Besuchen in Skandinavien und den Niederlanden ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in Griechenland eingetroffen. Selenskyj schrieb im Onlinedienst Telegram, "auf der Tagesordnung steht alles, was wir gemeinsam tun können, um das Leben und die Freiheit der Menschen in unserem gemeinsamen europäischen Haus zu schützen". Wie das Büro des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis mitteilte, wird der ukrainische Staatschef später an einem informellen Abendessen mit den Staats- und Regierungschefs der Balkanstaaten sowie führenden EU-Vertretern teilnehmen – darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel.

Bei einem Besuch in Griechenland im April hatte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow erklärt, nach dem Krieg mit griechischer Hilfe Minenräumarbeiten im Asowschen Meer und den Ausbau der ukrainischen Marine voranzubringen. Zudem bot Griechenland der Ukraine an, das Entbindungskrankenhaus in Mariupol wieder aufzubauen, das im vergangenen Jahr von Moskau beschossen worden war.

18:29 Uhr | Ukrainische Armee meldet Geländegewinne

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben weitere Geländegewinne bei der russisch kontrollierten Stadt Bachmut im östlichen Gebiet Donezk erzielt. Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar sagte gemäß einer Mitteilung, "die ukrainischen Streitkräfte sind in der vergangenen Woche an der südlichen Flanke um Bachmut weiter vorgestoßen und haben drei Quadratkilometer befreit". Insgesamt seien um Bachmut 43 Quadratkilometer von den russischen Truppen zurückerobert worden. Gegenangriffe der russischen Seite seien dabei erfolgreich abgewehrt worden.

Kämpfe gebe es weiter bei Klischtschijiwka, südlich von Andrijiwka und nördlich von Kurdjumiwka. An der südlichen Front im Gebiet Saporischschja drang die ukrainische Armee nach Angaben der Besatzungsverwaltung ins Zentrum des wochenlang umkämpften Dorfes Robotyne vor.

16:05 Uhr | Russischer Botschafter warnt vor Verschärfung des Konflikts

Der russische Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, hat Kopenhagen vorgeworfen, mit der Lieferung der F-16 Kampfjets an die Ukraine den Konflikt zu verschärfen. Die Tatsache, dass Dänemark nun beschlossen habe, "der Ukraine 19 F-16-Kampfjets zu schenken, führt zu einer Eskalation des Konflikts", erklärte Barbin am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Russland hatte zuvor vor einer Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine gewarnt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, Moskau werde einen solchen Schritt als "nukleare" Bedrohung betrachten, da die Kampfflieger in der Lage sind, Atomwaffen mit sich zu führen.

12:55 Uhr | Bundesregierung lässt Entscheidung zu Taurus-Lieferung weiter offen