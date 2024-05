Ukraine-News Baerbock zu "Solidaritätsbesuch" in die Ukraine gereist

08:10 Uhr | Polen meldet Festnahme mutmaßlicher Saboteure im Auftrag Russlands

In Polen sind nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk neun Personen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Sabotageakten im Auftrag Russlands festgenommen worden. "Zu den Taten gehören Körperverletzung, Brandstiftung und versuchte Brandstiftung", sagte Tusk dem privaten polnischen Fernsehsender TVN. Auch Litauen und Lettland sowie möglicherweise Schweden seien von den Vorgängen betroffen.

07:10 Uhr | Baerbock auf "Solidaritätsbesuch" in Kiew

Außenministerin Annalena Baerbock ist vor dem Hintergrund der jüngsten russischen Offensive in die Ukraine gereist. Die Grünen-Politikerin traf am Dienstagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen nicht angekündigten "Solidaritätsbesuch" in der Hauptstadt Kiew ein.

Die Außenministerin unterstrich vor Ort Selenskyjs Forderung nach mehr internationaler Unterstützung für die Ukraine bei der Luftverteidigung. "Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, damit die Ukraine bestehen kann (...) und damit Putins Truppen nicht bald vor unseren eigenen Grenzen stehen", appellierte Baerbock an die internationalen Partnerländer.

Baerbock sicherte den Menschen in der Ukraine zudem die Unterstützung Deutschlands und weiterer Verbündeten zu. "Unsere Unterstützung ist verwurzelt in der tiefen Überzeugung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird", betonte sie in Kiew. Kreml-Chef Wladimir Putin spekuliere darauf, "dass uns irgendwann die Luft ausgeht, aber wir haben einen langen Atem".

00:10 Uhr | Selenskyj pocht auf westliche Hilfen bei Flugabwehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einmal mehr auf die Dringlichkeit von Flugabwehrwaffen hingewiesen. Die Ukraine brauche am dringendsten weitere Flugabwehrsysteme und westliche Kampfjets, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Leider fehlt es der freien Welt in diesen beiden Fragen an Schnelligkeit." Aufgrund der Luftüberlegenheit könne Russland mit Gleitbomben Städte und Verteidigungsstellungen der Ukrainer vernichten.

Aktiv nutzten die Russen seinen Angaben nach die zerstörerische Taktik an den Frontabschnitten bei Charkiw sowie im Gebiet Donezk in Richtung Tschassiw Jar und Pokrowsk. Neben dem Kampfgeschehen ging Selenskyj auch auf den Friedensgipfel in der Schweiz ein. Dieser Gipfel werde "wahrhaft global", es hätten sich Staats- und Regierungschefs von allen Kontinenten angesagt.

Ukraine-News am Dienstag, 21. Mai 2024