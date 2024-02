Ukraine-News Awdijiwka jetzt komplett unter russischer Kontrolle

Russland hat nach eigenen Angaben nun auch die vollständige Kontrolle über das Koks- und Chemiewerk im ostukrainischen Awdijiwka übernommen. Das berichteten staatliche Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Am Sonntag hatte das Moskauer Ministerium noch erklärt, die russischen Truppen hätten zwar die volle Kontrolle über Awdijiwka übernommen, in der Fabrik am nordwestlichen Stadtrand hätten sich aber noch ukrainische Einheiten verschanzt. Der Fall von Awdijiwka ist der größte militärische Erfolg Russlands seit Mai 2023, als die Invasionstruppen die ukrainische Stadt Bachmut einnahmen. Das ukrainische Militär nahm dazu zunächst nicht Stellung.