Russland weist Berichte pro-russischer Militär-Blogger und des Chefs der Söldnergruppe "Wagner" über einen Durchbruch der ukrainischen Armee in der umkämpften Stadt Bachmut zurück. Diese "entsprechen nicht der Realität", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Mehrere Angriffe und ukrainische Aufklärungsmissionen an der Front seien zurückgedrängt worden. Aktuell sei am Abend nur in der Nähe von Malyniwka in der Region Donezk gekämpft worden. Auf Berichte über einen angeblichen russischen Rückzug bei Bachmut ging das Ministerium nicht ein: "Die allgemeine Lage im Gebiet der militärischen Spezialoperation ist unter Kontrolle." Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, spricht seit drei Tagen von einem Rückzug russischer Soldaten an den Flanken der Stadt Bachmut.