Ukraine-News Moskau bestätigt ukrainische Geländegewinne

In der italienischen Hauptstadt Rom wird heute der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Dort soll er den Papst und italienische Regierungsvertreter treffen, unter anderem Sergio Mattarella, den Staatspräsidenten, und Giorgia Meloni, die Ministerpräsidentin.

Selenskyj soll außerdem in einer italienischen TV-Talkshow auftreten, bevor er nach Deutschland weiterreist. Eine offizielle Bestätigung der Reisepläne gibt es nicht.

Nach Angaben aus Moskau haben sich russische Truppen aus einem Gebiet nördlich der strategisch wichtigen Stadt Bachmut zurückgezogen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenko, sagte, russische Soldaten hätten 26 ukrainische Angriffe abgewehrt, aber in einem Gebiet das Feld geräumt, um sich neu zu formieren.

Nach einem Raketenangriff in der von Russland besetzten Region Luhansk sind laut Vertretern der dort eingesetzten russischen Regierung sechs Kinder sowie ein Erwachsener verletzt worden. Die örtlichen Behörden erklären in einem Telegram-Post, dass außerdem das Verwaltungsgebäude einer stillgelegten Verpackungsfabrik und einer Fabrik für Reinigungsmittel in der ostukrainischen Stadt von den zwei Raketen des Typs "Grom" aus ukrainischer Produktion beschädigt worden seien.