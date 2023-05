Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Hoffnung der Ukraine auf einen schnelle Nato-Beitritt des Landes gedämpft. Auf dem vergangenen Nato-Gipfel in Bukarest habe man der Ukraine eine Perspektive gegeben. Es sei aber allen sehr klar gewesen, dass dies "keine Sache ist, die in der nächsten, absehbaren Zeit stattfinden wird", fügte der SPD-Politiker hinzu. Die Ukraine könne viele Bedingungen für einen Beitritt derzeit nicht erfüllen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Zusage einiger Länder, ukrainische Piloten auf F16-Kampfjets auszubilden, als politisches Signal an Russland bezeichnet. "Das, was mit der Ausbildung von Piloten verbunden ist, ist ja ein längerfristiges Projekt", sagte Scholz am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima. Es sei ein Projekt, "das zunächst mehr eine Botschaft an Russland beinhaltet". Russland könne nicht darauf setzen, den Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen, wenn es nur lange genug durchhalte. Die Unterstützung für die Ukraine werde nicht nachlassen. "Es bleibt die Botschaft: Russland muss Truppen zurückziehen", sagte Scholz.