Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

08:12 Uhr | Von der Leyen in Kiew eingetroffen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist nach eigenen Angaben zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew eingetroffen. "Schön wieder in Kiew zu sein", twitterte von der Leyen. Die EU-Kommission hatte im Vorfeld der Reise erklärt, von der Leyens Besuch am Europatag bekräftige "die unerschütterliche Unterstützung der EU für das Land".

07:15 Uhr | Ukraine: Erneute Angriffe auf Kiew vereitelt

Eine erneute russische Angriffsserie aus der Luft auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben der Militärverwaltung durch die Luftabwehrsysteme in der Nacht vereitelt worden. "Die Luftabwehrsysteme arbeiten in den Außenbezirken von Kiew", erklärte die Verwaltung über die Nachrichten-App Telegram. Russland hatte bereits am Tag zuvor Kiew mit einem Drohnenschwarm angegriffen.

04:20 Uhr | Prigoschin: Langsames Vorrücken in Bachmut