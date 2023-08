Ukraine-News Belarus verärgt über Grenzschließungen durch Litauen

08:38 Uhr | Ukraine meldet Rückeroberung von Dorf im Süden

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben bei ihrer Gegenoffensive im Süden das tagelang umkämpfte Dorf Uroschajne vollständig unter Kontrolle gebracht. "Uroschajne ist befreit", schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch im sozialen Netzwerk Telegram. Die ukrainischen Soldaten befestigten demnach ihre Stellungen am Ortsrand. Der Generalstab in Kiew teilte in seinem Morgenbericht mit, russische Gegenvorstöße auf den Ort seien abgewehrt worden.



Militärische Angaben zu Veränderungen an der Front lassen sich oft nicht sofort bestätigen; Experten analysieren die Bewegungen aber mit Hilfe von Fotos oder Videos aus dem Kampfgebiet.

Update 08:27 Uhr | Gouverneur: Getreidesilo bei Drohnenangriffen beschädigt

Die für den Getreideexport wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung sind in der Nacht nach ukrainischen Angaben von der russischen Armee mit Kampfdrohnen angegriffen worden. Wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilte, wurden in einem Hafen Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt. Der Ort wurde nicht genannt. Die Brände seien von der Feuerwehr gelöscht worden, schrieb Gouverneur Oleh Kniper auf Telegram. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Die Ukraine hat zwei große Häfen an der Donau - Reni und Izmail.

07:00 Uhr | Taurus-Debatte: Ex-General Bühler weist Kretschmers Bedenken zurück