Ukraine-News Deutscher Rüstungshersteller erhält Großauftrag von der Nato

Die Türkei blockiert die Übergabe von zwei Minenräum-Schiffen an die Ukraine. Die Regierung in Ankara teilte mit, sie werde die Durchfahrt der von der britischen Marine geschenkten Schiffe durch ihre Gewässer zum Schwarzen Meer nicht gestatten. Dies verstoße gegen internationale Abkommen zur Durchquerung der zur Türkei gehörenden Meerengen Bosporus und Dardanellen zu Kriegszeiten. Großbritannien hatte im vergangenen Monat angekündigt, zwei Minenräumer der Royal Navy der ukrainischen Marine zu überlassen.

Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, blockierte die Türkei nach dem Montreux-Abkommen von 1936 die Durchfahrt von Kriegsschiffen der am Ukraine-Krieg beteiligten Staaten Russland und Ukraine. Nach dem Übereinkommen von Montreux dürfen nur Kriegsschiffe nicht kriegführender Parteien die Meerengen durchfahren. Das Montreux-Abkommen besagt allerdings auch, dass die türkische Regierung das letzte Wort über die Durchfahrt von Kriegsschiffen aller Nationen hat, wenn die Türkei sich in Gefahr sieht, in einen Krieg hineingezogen zu werden.

Anwohner in Belgorod berichteten in sozialen Netzwerken von schweren Explosionsgeräuschen in der Stadt und veröffentlichten Videos dazu. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht überprüft werden. Auch Luftalarm war demnach zu hören. In Belgorod waren am Samstag nach Behördenangaben 24 Zivilisten bei einem ukrainischen Angriff getötet worden. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte danach verstärkte Angriffe auf die Ukraine an.