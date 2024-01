Ukraine-News Russland meldet erneuten Raketenbeschuss auf Belgorod

Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Anwohner in Belgorod berichteten in sozialen Netzwerken von schweren Explosionsgeräuschen in der Stadt und veröffentlichten Videos dazu. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht überprüft werden. Auch Luftalarm war demnach zu hören. In Belgorod waren am Samstag nach Behördenangaben 24 Zivilisten bei einem ukrainischen Angriff getötet worden. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte danach verstärkte Angriffe auf die Ukraine an.