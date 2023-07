Das ukrainische Gebiet Sumy im nordöstlichen Teil des Landes nahe der Grenze zu Russland ist laut Angaben der regionalen Militärverwaltung erneut zum Ziel von russischem Granatenbeschuss geworden. Im Tagesverlauf am Sonntag seien elf Explosionen registriert worden, teilte die Militärverwaltung am Abend bei Telegram mit. Es seien aber bislang weder Opfer noch Schäden an der zivilen Infrastruktur gemeldet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Kurz vor dem Nato-Gipfel haben US-Präsident Joe Biden und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan ein Treffen in Litauen vereinbart. Nach Angaben des Weißen Hauses äußerte Biden in dem Telefonat erneut seinen Wunsch, Schweden so schnell wie möglich in die Nato aufzunehmen. Derzeit blockiert die Türkei eine Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis.