Ukraine-News Polnische Lkw-Fahrer beenden Blockaden an Grenze zur Ukraine

13:21 Uhr | Blinken versichert Selenskyj anhaltende Unterstützung

US-Außenminister Antony Blinken hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die anhaltende Unterstützung seines Landes für die Ukraine zugesichert. Blinken sagte bei einem Treffen mit Selenskyj in Davos: "Wir sind entschlossen, unsere Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten, und wir arbeiten sehr eng mit dem Kongress zusammen, um dies zu erreichen."

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, nahm auch an dem Treffen am Rande des Weltwirtschaftsforums teil. Er versicherte Selenskyj, dass die USA und ihre Verbündeten im Ukraine-Krieg entschlossen seien, "sicherzustellen, dass Russland scheitert und die Ukraine gewinnt".

12:23 Uhr | Von der Leyen: Russlands Strategie nicht aufgegangen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums zu einer fortgesetzten Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine aufgerufen. In Davos sagte sie, die bisherigen Entwicklungen zeigten, dass die Ukraine in diesem Krieg bestehen könne. Dafür müssen sie in ihrem Widerstand aber weiter gestärkt werden.

Von der Leyen bezeichnete den bisherigen Verlauf des Konflikts als Beweis dafür, dass Kremlchef Wladimir Putin seine strategischen Ziele in der Ukraine bislang verfehlt. Als Russland in die Ukraine einmarschiert sei, hätten viele befürchtet, dass Kiew in nur wenigen Tagen und der Rest des Landes innerhalb weniger Wochen fallen würde. Stattdessen habe Russland etwa die Hälfte seiner militärischen Schlagkraft verloren.

11:30 Uhr | Behörden der Region Charkiw ordnen Evakuierung an

Bildrechte: IMAGO / Ukrinform In der Region Charkiw haben die Behörden die Bewohner zahlreicher Dörfer nahe der Front aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Regionalgouverneur Oleg Synegubow erklärte, "angesichts der Sicherheitslage" werde die Evakuierung der Einwohner aus den Gemeinden Kindraschiwska und Kuryliwska im Bezirk Kupjansk angeordnet. Das betrifft den Angaben zufolge mehr als 3.000 Menschen in 26 Ortschaften.

Zuvor hatten die Behörden einen russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Niu-York in der Region Donezk gemeldet. Das Innenministerium sprach von mindestens drei Verletzten. Fünf Menschen würden unter den Trümmern vermutet. Es seien zudem sechs dreistöckige Gebäude und fünf Privathäuser zerstört worden.

11:07 Uhr | Selenskyj drängt in Davos auf Nato-Beitritt