Ukraine-News Brand auf Militärgelände der Krim

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wehren nach Angaben der Militärverwaltung die Luftabwehrsysteme einen erneuten nächtlichen Angriff Russlands ab. Ein Reuters-Augenzeuge berichtet, er habe Explosionen gehört und Rauch in der Nähe von Kiew aufsteigen sehen.

In der Ukraine wird offenbar die zweite Nacht in Folge die Hafenstadt Odessa angegriffen. Das Militär berichtet von Einsätzen der Luftabwehr. Auch in anderen Teilen der Ukraine herrscht Luftalarm. Betroffen sei der gesamte Osten des Landes. Die Ukraine hatte schon in der vergangenen Nacht massive Luftangriffe gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium spricht von Vergeltungsschlägen nach dem Angriff auf die Krim-Brücke in der Nacht auf Montag.