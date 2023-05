Ukraine-News Moskau will "angemessen" auf britische Marschflugkörper für die Ukraine reagieren

09:01 Uhr | Britischer Geheimdienst: Auch russische Armee rekrutiert Strafgefangene

Das russische Verteidigungsministerium rekrutiert nach Einschätzung britischer Geheimdienste mittlerweile selbst Häftlinge für den Krieg gegen die Ukraine. Schätzungen zufolge wechselten allein im April 2023 bis zu 10.000 Gefangene zum Militär. So werde versucht, die Zahl der Soldaten zu erhöhen und gleichzeitig eine neue Mobilmachung in Russland zu vermeiden. Auch für die Söldner-Truppe Wagner, die Russlands Truppen im Krieg gegen die Ukraine unterstützt, wurden Kriminelle aus der Haft entlassen und an die Front geschickt.

07:40 Uhr | Kremlsprecher Peskow spricht von "sehr schwierigem Sondereinsatz"

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine gestaltet sich nach den Worten von Regierungssprecher Dmitri Peskow "sehr schwierig". Bestimmte Ziele seien aber erreicht worden, sagt Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. So habe dem ukrainischen Militär großer Schaden zugefügt werden können. Peskow behauptete weiterhin, Russland führe in der Ukraine keinen Krieg, sondern einen "militärischen Sondereinsatz".