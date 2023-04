Ukraine-News Berlin genehmigt Polen Kampfjet-Lieferung an Ukraine

Laut britischen Geheimdiensten hat die russische Führung zunehmend Probleme, den Ukraine-Krieg der eigenen Bevölkerung zu vermitteln. In einem Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums heißt es, Russlands Präsident Wladimir Putin stelle die "spezielle Militäroperation" in den Kontext der sowjetischen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Damit spielen die Briten auf die jährlichen Feiern zum "Tag des Sieges" über Hitler-Deutschland am 9. Mai an. Die Ehrung der Gefallenen früherer Generationen könnte dazu führen, dass das Ausmaß der jüngsten Verluste in der Ukraine, die der Kreml zu vertuschen versuche, offenkundig werde, so das Verteidigungsministerium in London.