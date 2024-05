Ukraine-News Kiew räumt taktischen Erfolg der Russen in Charkiw ein

Russland meldet einen größeren ukrainischen Luftangriff. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau auf Telegram mitteilte, zerstörte die Luftabwehr 16 Raketen und 31 Drohnen, die in der Nacht von der Ukraine auf russisches Territorium abgefeuert wurden. Zwölf Lenkraketen seien über der Grenzregion Belgorod zerstört worden. Über der Krim seien vier Marschflugkörper vom britischen Typ Storm Shadow sowie sieben Drohnen abgeschossen worden. In der russischen Grenzregion Kursk seien acht Drohnen und vier weitere in der Region Lipezk abgefangen worden.