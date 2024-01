Ukraine-News Ukraine baut erste unterirdische Schule

15:40 Uhr | Selenskyj drängt auf weitere Hilfe bei der Flugabwehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem ersten Auslandsbesuch in diesem Jahr mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe gefordert. "Flugabwehrsysteme stehen an erster Stelle unter den Dingen, die uns fehlen", sagte er am Mittwoch in Litauen nach einem Treffen mit seinem litauischen Amtskollegen Gitanas Nauseda in Vilnius. "Sie fehlen uns sehr", sagte der Präsident weiter.

15:32 Uhr | Russland meldet Evakuierung von 93 Kindern aus Belgorod

Nach mehreren Angriffen durch die ukrainische Armee sind aus der russischen Stadt Belgorod in der Nähe der Grenze laut dem örtlichen Gouverneur knapp einhundert Kinder evakuiert worden. 93 Schulkinder seien in die Region Woronesch gebracht worden, teilte Wjatscheslaw Gladkow am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit. Ihm zufolge nehmen sie dort in den kommenden drei Wochen an verschiedenen Bildungs- und Freizeitaktivitäten teil. Bereits zuvor waren angesichts verstärkter ukrainischer Angriffe 300 Menschen aus der Stadt gebracht worden.

15:25 Uhr | Putin hält sich noch für voll leistungsfähig