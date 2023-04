Ukraine-News China will Delegtion in die Ukraine schicken

China will eine hochrangige Delegation in die Ukraine schicken, um im Krieg mit Russland eine "politische Einigung" zu erlangen. Eine "spezielle Abordnung der chinesischen Regierung" werde die Ukraine und andere Länder besuchen, kündigte das Außenministerium am Mittwoch in Peking an. Nach eigenen Angaben hat der ukrainische Präsident Woldymyr Selenskyj mit Xi telefoniert und ein langes, sinnvolles Gespräch mit dem chinesischen Staatschef geführt.



China bemühe sich in dem Konflikt um eine neutrale Position. Die Regierung in Peking hat den russischen Angriff auf die Ukraine nie verurteilt. Der Westen wirft China vor, die Aggression Moskaus stillschweigend zu dulden.