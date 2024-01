Nach Ansicht des Schweizer Außenministers Ignazio Cassis wird es ohne Russland in der Ukraine keinen Frieden geben. Cassis sagte laut dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) bei dem Ukraine-Gipfel in Davos, es brauche einen Schritt, "Russland auf die eine oder andere Weise einzubeziehen". Wie das geschehen soll, ist noch unklar. Nach Ansicht von Cassis muss die internationale Gemeinschaft voranschreiten, auch wenn ein Dialog zwischen Kiew und Moskau noch nicht stattfinden könne.

Auch China, das an dem Treffen in Davos nicht teilnahm, muss nach Ansicht von Cassis möglichst in den Prozess eingebunden werden. Ohne China sei ein Kriegsende in der Ukraine kaum denkbar. Die Volksrepublik spiele eine bedeutende Rolle, es müssten Wege gefunden werden, um mit China zusammenzuarbeiten, sagte der Schweizer Außenminister.