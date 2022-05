Berlin: Gedenken an Befreiung belastet?

Die Ehren- und Denkmale haben deutschlandweit eine hohe Symbolkraft. Am 8. und 9. Mai gedenken zahlreiche Menschen jedes Jahr an das Ende des Zweiten Weltkrieges. 80.000 Rotarmisten – Russen, Ukrainer, Georgier, Tataren und andere starben bei der Befreiung Berlins vor 77 Jahren. 7.000 von ihnen sind im Treptower Park bestattet, in den Grabfeldern rings um das riesige Ehrenmal. Doch in diesem Jahr überschattet der Krieg in der Ukraine das Gedenken.

"Dieses Ehrenmal ist so symbolhaft. Allerdings eben belastet durch diesen fürchterlichen Krieg", sagt Ellen Händler von Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Sie kommt jedes Jahr in den Treptower Park. "Wir wollen, dass dies im Moment hier nicht stattfindet, dass hier Ruhe ist. Wir sind auf dem Friedhof." Um Konflikte zu vermeiden, verbot die Berliner Polizei das Zeigen von Fahnen und das Tragen von militärischen Zeichen und Uniformen im Umfeld der Gedenkstätten.

Der letzte Staatschef der DDR, Egon Krenz, war zum Gedenken in Berlin. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch Egon Krenz, letzter Staatschef der DDR, hat die verstorbenen Rotarmisten im Treptower Park am Sonntag geehrt. Auf die Frage, ob der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dieses Gedenken beeinflussen würde, antwortet er nur ausweichend: "Lassen Sie mir diesen Tag als Tag des Gedenkens in meinem Herzen haben." Ganz ähnlich sehen es auch viele weitere Besucher: Die Sowjetarmee war der ruhmreiche Befreier vom Faschismus. Deshalb sei sie zu ehren und das heutige Russland bewahre allein dieses Erbe und stehe in dieser Tradition.

Erinnerung an die vielen ukrainischen Opfer heute und damals?

Ganz anders sehen es die Ukrainer in der Markthalle in Berlin Kreuzberg. Für sie geht es an diesem Tag um Solidarität und Erinnerung. Um Solidarität mit den Opfern des aktuellen russischen Krieges gegen die Ukraine und die Erinnerung an die vielen auch ukrainischen Toten im Zweiten Weltkrieg.

Die werden von den Deutschen oft vergessen, kritisieren Aktivistinnen. "Oft ist es meine persönliche Wahrnehmung: Sowjetunion wird mit Russland gleichgesetzt", sagt Natalia Pryhornytska von der Allianz ukrainischer Organisationen. "Im Groben hat Deutschland diese Geschichtsnarrative Russlands mit übernommen", sagt Oleksandra Bienert. Russland und Putin behaupteten, dass sie den Hauptteil zum Ende des Zweiten Weltkrieges geleistet hätten "Das ist natürlich falsch."

Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) unterstützt die ukrainischen Organisationen am Tag des Jubiläums des Kriegsendes. Es gehe vor allem darum, Konflikte zwischen Ukrainern und Russen in Berlin zu vermeiden.: "Wir wollen alles dafür tun, dass auch in dieser besonderen Situation ein würdiges Gedenken möglich ist und dass wir keine heutigen Konflikte, die ausgetragen werden, auf den Gräbern der Toten hier sehen."