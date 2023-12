Ukraine-News: Deutsche Brigade in Litauen soll bis 2027 einsatzfähig sein

Die neue Brigade der Bundeswehr in Litauen soll bis 2027 voll einsatzfähig sein. Das haben Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein litauischer Kollege Arvydas Anusauskas vereinbart. Demnach sollen am neuen Militärstandort Kasernen und Unterkünfte nach deutschen Erfordernissen gebaut werden.



Deutschland hat angeboten, rund 5.000 Bundeswehr-Soldaten in Litauen zu stationieren. Das Nato-Land grenzt an das mit Russland verbündete Belarus und an die russische Ostsee-Enklave Kaliningrad. Zwischen beiden verläuft ein schmaler Landkorridor nach Westen - die sogenannte Suwalki-Lücke.