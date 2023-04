Ukraine-News G7-Staaten wollen Russland-Sanktionen weiter verschärfen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach offiziellen Angaben militärische Hauptquartiere in den Regionen Cherson und Luhansk besucht. Wie das Präsidialamt in Moskau mitteilte, nahm Putin in Cherson an einer Kommandositzung teil. Kommandeure der Luftlandetruppen und der Armeegruppe "Dnjepr" sowie andere hochrangige Offiziere hätten Putin über die militärische Lage in den Regionen Cherson und Saporischschja informiert. Zudem habe Putin das Hauptquartier der Nationalgarde in der Region Luhansk besucht. Wann die Truppenbesuche stattgefunden haben, teilte der Kreml nicht mit.