Ukraine-News Selenskyj zu Besuch in den Niederlanden eingetroffen

Eine Sprecherin sagte, die US-Regierung habe in den vergangenen Monaten viel unternommen, um die Wünsche der ukrainischen Regierung "vor ihrer geplanten Gegenoffensive" gegen Russland zu erfüllen. Seit Beginn der russischen Großinvasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat Washington der Regierung in Kiew Militärhilfen im Wert von 35,7 Milliarden Dollar geliefert oder zugesagt. Damit sind die USA der wichtigste Unterstützer im Krieg der Ukraine gegen die russischen Angreifer.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend in die Niederlande gereist. Er landete am späten Mittwochabend auf dem Flughafen Schiphol in Amsterdam. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP will Selenskyj vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eine Rede halten. Außerdem seien Gespräche mit Regierungschef Mark Rutte geplant.