Es war die sechste Nacht in Folge, in der die Hauptstadtregion von Drohnen angegriffen wurde. In den vergangenen Tagen wurden sowohl die russische Hauptstadt als auch andere Regionen in Russland verstärkt Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. In der südwestlichen Grenzregion Belgorod wurden nach Angaben der Behörden am Mittwoch drei Zivilisten durch einen von ukrainischen Streitkräften mittels der Drohne abgefeuerten Sprengsatz getötet.