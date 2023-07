Ukraine-News Russland meldet erneut ukrainischen Drohnenangriff nahe Moskau

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen ukrainischen Drohnenangriff in der Region Moskau abgewehrt. Die Drohne sei zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram mit. Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben. Zuvor hatte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram mitgeteilt, es sei ein "Versuch eines feindlichen Drohnenangriffs" unternommen worden. Erst am Montag hatte Russland einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau gemeldet.