Am Mittwoch hatte der Bundestag gegen einen Antrag der Unionsfraktion zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gestimmt. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bereits im Oktober 2023 entschieden, vorerst keine Taurus an die Ukraine zu liefern. Grund dafür war die Befürchtung, dass die Ukraine russisches Territorium mit den Marschflugkörpern angreifen könnte, obwohl die politische Führung der Ukraine mehrfach bekräftigt hatte, dies nicht tun zu wollen.

10:13 Uhr | Mehr als 30 nächtliche russische Drohnenangriffe auf die Ukraine

Russland hat die Ukraine nach ukrainischen Angaben in der Nacht erneut mit mehr als 30 Drohnen angegriffen. Die russischen Streitkräfte hätten insgesamt 33 Drohnen iranischer Bauart in Richtung Ukraine gestartet, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sei zudem erneut mit zwei Lenkraketen beschossen worden.

09:02 Uhr | US-Sonderbeauftragte optimistisch über Ukraine-Hilfen

Die US-Sonderbeauftragte für den Wiederaufbau der Ukraine, Penny Pritzker, hat sich im Streit um Milliardenhilfen für das von Russland angegriffene Land optimistisch gezeigt. "Die Vereinigten Staaten müssen ihren Verpflichtungen gegenüber der Ukraine nachkommen, und ich glaube, das werden sie auch", sagte Pritzker am Rande des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos. Der politische Prozess in den USA sei in einem Wahljahr kompliziert "und manchmal hässlich und chaotisch".

08:15 Uhr | Ukraine wollte Ölterminal in St. Petersburg angreifen

Das ukrainische Militär hat nach Angaben der von Russland installierten Verwaltung in Saporischschja versucht, ein Ölterminal in St. Petersburg anzugreifen. Dazu sei eine Drohne gestartet worden, teilt Wladimir Rogow, ein Vertreter der Besatzungsverwaltung, mit. Russische Behörden haben zuvor mitgeteilt, die Drohne sei über dem Gebiet um St. Petersburg abgefangen worden. Es war der erste Angriff dieser Art auf die Region.

04:03 Uhr | Joe Biden dringt auf neue Ukraine-Hilfen

Bei einem Spitzentreffen im Weißen Haus hat US-Präsident Joe Biden die Republikaner dazu aufgerufen, neue Militärhilfen für die Ukraine zu billigen. Der Demokrat Biden hatte die Zusammenkunft am Mittwoch anberaumt, um Bewegung in die Debatte zu bringen. Die seit Monaten andauernde Blockade im Ringen um neue Unterstützungen für die Ukraine gefährde "die nationale Sicherheit der USA, das Nato-Bündnis und den Rest der freien Welt", so Biden. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach danach von einem "produktiven Treffen". Jedoch habe die Grenzpolitik der USA für seine Partei oberste Priorität. "Wir verstehen, dass es Bedenken gibt hinsichtlich der Sicherheit und Souveränität der Ukraine", sagte Johnson. "Aber das amerikanische Volk hat die gleichen Bedenken hinsichtlich unserer eigenen inneren Souveränität und unserer Sicherheit."

Bereits im Oktober hatte Biden neue Ukraine-Hilfen in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar beim Kongress beantragt. Die Republikaner knüpften die Freigabe weiterer Mittel für Kiew an eine Verschärfung der Asylpolitik. Washington gilt als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Krieg gegen Russland. Im Dezember gab das Weiße Haus bekannt, dass die bisher bewilligten Mittel bis zum Ende des Jahres aufgebraucht sein würden. Die bisher letzte Bereitstellung von Militärhilfen erfolgte am 27. Dezember 2023.

03:21 Uhr | Selenskyj appelliert an ukrainische Bevölkerung