Ukraine-News Ukrainischer Drohnenangriff legt Flugverkehr in Moskau lahm

Wegen eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs ist der Flugverkehr in der russischen Hauptstadt Moskau vorübergehend eingestellt worden. Laut der Luftfahrtbehörde Rosawijatsija betrifft das alle großen Flughäfen – darunter Scheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo und Schukowskij. Moskau habe seit Mitternacht insgesamt 23 Drohnen abgefangen, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstag auf Telegram.

Die russische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben am Mittwoch mindestens 376 ukrainische Drohnen abgefangen oder zerstört. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau auf Telegram mit. Die meisten Drohnen seien in den westlichen Grenzregionen zur Ukraine sowie über Zentralrussland abgefangen worden – einige seien offenbar auf dem Weg nach Moskau gewesen. Allein in einem Zeitraum von vier Stunden sollen 77 Drohnen abgeschossen worden sein.