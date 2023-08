Der ehemalige Nato-General Erhard Bühler hat Vorbehalte von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zurückgewiesen. Bühler sagte MDR AKTUELL, Kiew habe keines der bisher gelieferten Waffensysteme gegen Ziele in Russland eingesetzt. Die Erfahrungen der letzten 17 Monate sprächen dagegen, dass die Ukraine entsprechende Auflagen des Westens nicht einhalte.



Kretschmer hatte mit Blick auf die Reichweite der Taurus-Marschflugkörper vor einer Lieferung an die ukrainische Armee gewarnt. Man könne nicht in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlügen. Bühler sagte, das sei Misstrauen in ein Land, dem man alles geben wolle, damit es sein Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen könne.