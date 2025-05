10:24 Uhr | Ukrainische Drohnen treffen russische Batteriefabrik

Ukrainische Drohnen haben nach russischen Berichten eine militärisch wichtige Batteriefabrik in Russland getroffen. In Telegramkanälen wird von Explosionen in der Stadt Jelez, 400 Kilometer südlich von Moskau, berichtet. Der Gouverneur des Gebietes Lipezk, Igor Artamonow, teilte mit, Drohnentrümmer hätten einen Brand auf einem Fabrikgelände verursacht. Das Unternehmen werde evakuiert. Die Fabrik Energija produziert nach Medienberichten Batterien, die auch in Drohnen, Flugzeugen, Schiffen oder Funktechnik zum Einsatz kommen.

Der Angriff beschädigte nach offiziellen Angaben auch ein Wohnhaus in Jelez. Neun Menschen seien verletzt in Krankenhäuser gekommen, teilte das russische Gesundheitsministerium in Moskau mit. (Quelle: dpa)

07:54 Uhr | Russland meldet Abschuss von über 100 Drohnen

Russland hat nach eigenen Angaben über Nacht 112 ukrainische Drohnen abgeschossen. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, wurden 24 über der Hauptstadtregion Moskau abgefangen. Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe auf Ziele in Russland in den vergangenen Tagen verstärkt, weshalb unter anderem der Moskauer Flughafen Domodedowo zeitweise den Flugbetrieb ausgesetzt hatte. (Quelle: Reuters)

05:13 Uhr | Kiew weist Putins Pläne für Pufferzone scharf zurück

Die Ukraine hat die von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angekündigte Schaffung einer Sicherheitszone an der Grenze zur Ukraine entschieden zurückgewiesen. Außenminister Andrij Sybiha sprach auf der Plattform X von "neuen aggressiven Forderungen", die eine "klare Absage an Friedensbemühungen" seien. Putin sei "der einzige Grund für das andauernde Töten", so Sybiha weiter.