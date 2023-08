Ukraine-News Drohnen zerstören russische Militärtransporter in Pskow

06:56 Uhr | Vier Militärflugzeuge in Pskow "beschädigt"

Bei dem Drohnenangriff auf den Militärflugplatz in Pskow sind mehrere Transportflugzeuge von Typ Il-76 offenbar zerstört worden. Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, vier Flieger seien "beschädigt" worden. Infolge des Drohnenangriffs sei ein Feuer ausgebrochen, zwei Flugzeuge seien in Flammen aufgegangen.



Von russischen Medien veröffentlichte Bilder zeigen dichten schwarzen Rauch über dem Flugplatz. Anwohner berichten von Explosionen und Schüssen in der Nacht. Die Flugabwehr soll im Einsatz gewesen sein. Pskow liegt unweit der russischen Grenze zu Lettland und Estland.

05:33 Uhr | Kiew unter heftigem Beschuss - zwei Tote

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Militärangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Sie seien durch herabfallende Trümmerteile ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei verletzt worden.



Wie die Militärverwaltung mitteilte, wurden in der Nacht mehr als 20 Raketen und Drohnen von der Flugabwehr zerstört. Das sei der größte Raketen- und Drohnenbeschuss seit dem Frühling gewesen. AFP-Reporter berichteten am frühen Morgen von mindestens drei Explosionen in Kiew.



Auch der Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von "Explosionen". Demnach brachen mehrere Feuer aus, unter anderem in einem Verwaltungsgebäude und in einem Gewerbegebiet.

01:37 Uhr | Russland meldet Zerstörung ukrainischer Schnellboote

Ein Marineflugzeug der russischen Schwarzmeerflotte hat im Schwarzen Meer nach Angaben aus Moskau vier ukrainische Militär-Schnellboote zerstört. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, an Bord hätten sich bis zu 50 Angehörige der ukrainischen Spezialkräfte befunden. Eine ukrainische Stellungnahme blieb zunächst aus.

01:19 Uhr | Russland gegen internationale Untersuchung des Prigoschin-Absturzes