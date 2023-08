Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet vorläufig mit finanziellen Hilfen von fünf Milliarden Euro pro Jahr für die Ukraine. Das sagte der FDP-Chef am Sonntag in Berlin.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in den Niederlanden zu nicht offiziell angekündigten Gesprächen mit Regierungschef Mark Rutte eingetroffen. Hauptziel der Reise sei die Lieferung von F-16-Kampfjets, teilte Selenskyj im Nachrichtenkanal Telegram mit. "Wir werden stärker", zeigte er sich zuversichtlich. Die Niederlande und Dänemark wollen F-16-Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern, die USA als Herstellerland haben zugestimmt.

Bei den Gesprächen geht es Selenskyj zufolge auch darum, einen Friedensgipfel vorzubereiten und den "Terrorstaat Russland" vor Gericht zu bringen. Der Strafgerichtshof in Den Haag hat gegen Kremlchef Wladimir Putin, der den Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 angeordnet hatte, Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen erlassen.

Die Angriffe der Ukraine auf Ziele tief in russischem Gebiet sind nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten strategisch wichtig bei der Abwehr von Moskaus Angriffskrieg. Im täglichen Bericht des Verteidigungsministeriums in London heißt es, Russlands Präsident Wladimir Putin sei bei der Invasion "mit Sicherheit von nur geringen Auswirkungen auf die Menschen in Russland" ausgegangen. Nun werde Moskau regelmäßig von Drohnen getroffen.



Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes ist die Führung von Russlands Luft- und Weltraumkräften höchstwahrscheinlich unter großem Druck, die Luftverteidigung über dem westlichen Russland zu verbessern.