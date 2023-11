Ukraine-News Estland erwägt Schließung der Grenze zu Russland

Dort waren in den vergangenen Wochen hunderte Migranten aus Afrika und Asien ohne Papiere angekommen. Tsahkna erklärte, diese Vorgehen Russlands belege, dass das Land eine Gefahr nicht nur für die Ukraine, sondern auch für andere Staaten darstelle.



Das neue Nato-Mitglied Finnland hatte in den vergangenen Tagen seine Grenze zu Russland dichtgemacht. Helsinki wirft Moskau vor, Migranten an die finnische Grenze zu schleusen, um so das Land zu destabilisieren. Der Kreml bestreitet das. Die russisch-finnische Grenze ist 1.300 Kilometer lang.