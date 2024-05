Ukraine-News Bundesregierung für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine

Die Ukraine will Waffen von westlichen Verbündeten auch für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen, doch vor allem die USA lehnen das bislang ab. Außenminister Blinken hat jetzt aber angedeutet, dass das Weiße Haus seine Haltung ändern könnte. Die US-Regierung habe ihre Unterstützung für die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges immer wieder den Gegebenheiten angepasst, sagte Blinken bei einem Besuch in Moldau, und werde das auch weiterhin tun. Die Ukraine müsse selbst entscheiden, wie sie sich am besten verteidige. Der Kommunikations-Direktor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, hatte dagegen erst am Mittwoch erklärt, weder ermutige man die Ukraine zum Einsatz von amerikanischen Waffen auf russischem Boden, noch ermögliche man dies.