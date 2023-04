Ukraine-News EU findet Einigung im Importstreit um ukrainisches Getreide

Kurz vor der erwarteten Frühjahrsoffensive der Ukraine werden dem ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, zufolge vor allem mehr Flugabwehrsysteme gebraucht. "Weitere Flugabwehrsysteme wie Iris-T, Patriot und Gepard werden am dringlichsten benötigt", sagt Makeiev den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab. Für die Offensive brauche man aber auch gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Artilleriesysteme. Je professioneller die ukrainische Armee ausgestattet sei, desto mehr Zivilisten könnten gerettet und desto schneller die russische Armee aus den besetzten Gebieten verdrängt werden, erklärt der Botschafter den Zeitungen.

Im Streit über Agrarexporte aus der Ukraine in EU-Länder gibt es eine Einigung. Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben mit mehreren Mitgliedstaaten eine Lösung gefunden. Polen, Bulgarien, die Slowakei und Ungarn werden den vor kurzem verhängten Einfuhrstopp aufheben. Gleichzeitig sind für die Bauern in diesen Ländern Schutzmaßnahmen vorgesehen. Das bedeutet vermutlich, dass Weizen, Mais oder Raps aus der Ukraine nur weitertransportiert, aber nicht in den Ländern verkauft werden dürfen.