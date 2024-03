Ukraine-News EU bereitet Zölle auf russisches Getreide vor

Die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe will heute über weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten. Dazu werden zahlreiche Verteidigungsminister und hochrangige Militärvertreter auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz erwartet. Eingeladen hat US-Ressortchef Lloyd Austin. Eines der Hauptthemen dürfte die Beschaffung von Munition sein. Die ukrainischen Streitkräfte beklagen schon länger, dass ihnen der Nachschub ausgehe. Der Kontaktgruppe gehören mehr als 50 westliche Staaten an.