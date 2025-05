Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat angekündigt, Kremlchef Wladimir Putin persönlich von einer Teilnahme an den geplanten Ukraine-Gesprächen im türkischen Istanbul überzeugen zu wollen. Lula kündigte beim Besuch in China an, auf dem Heimweg am Mittwoch einen Zwischenstopp in Moskau einzulegen. Er sagte in Peking: "Es kostet mich nichts zu sagen: 'Hey, Kamerad Putin, fahr nach Istanbul und verhandle verdammt nochmal'."



Lula hatte in Peking an einem Treffen lateinamerikanischer Staaten mit Chinas Präsident Xi Jinping teilgenommen. Dabei hatten Lula und Xi in einer gemeinsamen Erklärung betont, Verhandlungen seien "der einzige Weg", den Ukraine-Krieg zu beenden. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hatte die brasilianische Regierung aufgefordert, ihren Einfluss auf Russland zu nutzen. (Quelle: dpa)