Die EU-Staaten setzen angesichts des anhaltenden Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Russland-Sanktionen in Kraft. "Die EU hat ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland angenommen", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas im Onlinedienst X.

Die bereits in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Sanktionen richten sich unter anderem gegen fast 200 Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte, mit der Moskau das im Zuge des Ukraine-Kriegs verhängte Öl-Embargo umgeht und verdeckt Öl exportiert.

Zudem werden Dutzende weitere Unternehmen ins Visier genommen, die an der Umgehung bestehender Sanktionen beteiligt sind oder die russische Rüstungsindustrie unterstützen. Weitere Sanktionen gegen Russland seien "in Arbeit", erklärte Kallas. "Je länger Russland Krieg führt, desto härter ist unsere Antwort." (Quellen: dpa, AFP)

Die ukrainischen Behörden haben nach eigenen Angaben mit der Evakuierung von mehr als 200 Orten in der Region Sumy nahe der Grenze zu Russland begonnen. Bislang seien 52.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow im ukrainischen Fernsehen mit. Das seien gut 60 Prozent der insgesamt der Evakuierung unterliegenden 86.000 Zivilisten in den Ortschaften.