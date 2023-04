Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach jüngsten russischen Angriffen auf zivile Ziele eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau gefordert. Er sagte in einer Videobotschaft, eine internationale Expertengruppe arbeite an neuen Strafmaßnahmen. Die Sanktionen richteten sich gegen den russischen Öl- und Gassektor, aber auch gegen die Atomindustrie. Sie träfen auch diejenigen, die Russland bei der Umgehung der schon bestehenden Sanktionen helfen.



Selenskyj verurteilte den russischen Raketenbeschuss auf ein Museum und umliegender Wohnhäuser als Terror. Bei dem Beschuss auf die Stadt Kupjansk im Nordosten der Ukraine waren am Montag zwei Menschen getötet und zehn verletzt worden.