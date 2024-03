Ukraine-News Ukraine evakuiert Dörfer in nordöstlicher Region Sumy

07:52 Uhr | Russische Raffinerie brennt nach ukrainischem Drohnenangriff

Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf zwei Ölraffinerien in der russischen Region Samara steht eine Anlage in Flammen. Das meldet der örtliche Gouverneur Dmitri Asarow. Niemand sei verletzt worden, schreibt er im Kurznachrichtendienst Telegram. Die Arbeiter beider Raffinerien seien evakuiert worden. In sozialen Medien kursieren Aufnahmen, die den Brand in der Raffinerie Sysran des Rosneft-Konzerns zeigen sollen. Rettungsdienste seien im Einsatz, berichten russische Medien.

07:38 Uhr | Ukraine evakuiert Dörfer in nordöstlicher Region Sumy

Die Ukraine hat mit Massenevakuierungen von Gemeinden in dem nordöstlichen Oblast Sumy nahe der russischen Grenze begonnen. Wie die Militärverwaltung der Region erklärte, wurden allein in den vergangenen drei Tagen mehr als 180 Bewohner der grenznahen Gemeinde Velikopysarska in Sicherheit gebracht. Das Gebiet habe Behörden zufolge seit langem täglich unter Beschuss gestanden, nun hätten sich die Angriffe verschärft. Insgesamt seien bereits 22 Dörfer mit 4.500 Bewohnern in der Region Sumy evakuiert worden.