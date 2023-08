Ukraine-News Deutscher wegen Spionage für Russland festgenommen

17:36 Uhr | Festnahme in Koblenz wegen Spionage für Russland

Die Bundesanwaltschaft hat in Koblenz einen Mitarbeiter des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr wegen des Vorwurfs der Tätigkeit für einen russischen Geheimdienst festnehmen lassen. Thomas H. habe sich selbst an die russische Botschaft und das Generalkonsulat gewandt und bei einer Gelegenheit Informationen übermittelt, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit. Er sitze in Untersuchungshaft.

Zudem seien seine Wohnung und sein Arbeitsplatz durchsucht worden. Mit den Ermittlungen sei das Bundeskriminalamt beauftragt, hieß es weiter. Sie würden in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst und dem Bundesamt für Verfassungsschutz geführt. H. soll sich der Mitteilung zufolge aus eigenem Antrieb seit Mai mehrmals bei der Botschaft in Berlin und dem Generalkonsulat in Bonn gemeldet haben.

13:50 Uhr | Deutschland beherbergt die meisten Ukraine-Flüchtlinge in der EU

Deutschland beherbergt mit Abstand die meisten Ukraine-Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union. Wie das europäische Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte, fanden hierzulande drei von zehn Flüchtlingen Aufnahme. Die Bundesrepublik beherbergte demnach zum Stichtag 30. Juni über 1,1 Millionen Ukrainer und andere aus der Ukraine geflohene Drittstaatenangehörige. Der Statistik zufolge stieg die Zahl der in Deutschland Aufgenommenen kontinuierlich an, während sie in anderen EU-Staaten sank.