Ukraine-News Brand in russischer Raffinerie in Tuapse nach Drohnenangriff

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie des Erdölkonzerns Rosneft in Tuapse am Schwarzen Meer ist nach russischen Angaben in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Behörden in der südrussischen Region Krasnodar mitteilten, wurde der Brand mittlerweile gelöscht. Die Raffinerie sei bei dem Angriff beschädigt worden.