Ukraine-News Lindner sagt bei Kiew-Besuch weitere Ukraine-Hilfe zu

In Polen sind zwei russische Staatsbürger wegen der mutmaßlichen Verbreitung von "Propagandamaterial der Wagner-Gruppe" festgenommen worden. Wie Innenminister Mariusz Kaminski im Onlinedienst X (früher Twitter) mitteilte, werden beide der Spionage beschuldigt. Die polnische Staatsanwaltschaft ermittle außerdem wegen Mitgliedschaft in einer internationalen Terrororganisation.

Nach Angaben des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW wurden die beiden Männer am Freitag festgenommen, als sie in Warschau und Krakau etwa 300 Flugblätter verteilten. Die Flyer hätten neben dem Wagner-Logo auch Links zu "Rekrutierungs-Websites" des privaten russischen Militärunternehmes Gruppe Wagner enthalten. Insgesamt sollen die beiden Beschuldigten mehr als 3.000 Flugblätter mit Werbung für die Wagner-Gruppe bei sich gehabt. Den ABW-Angaben zufolge sollen sie das Material in Moskau erhalten haben. Für ihre Aktivitäten seien ihnen "bis zu 500.000 Rubel" (rund 4.500 Euro) zugesagt worden.