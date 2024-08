12:33 Uhr | Russland übergibt 250 getötete an die Ukraine

Russland hat 250 Soldatenleichen an die Ukraine übergeben. Es seien unter anderem Überreste von Gefallenen aus dem Donezker Gebiet bei Bachmut, Marjinka und Awdijiwka, aber auch aus der Hafenstadt Mariupol übergeben worden, teilte der Koordinierungsstab für Kriegsgefangenenbelange bei Telegram mit. Die Übergabe sei unter Vermittlung von internationalen Organisationen umgesetzt worden. Bilder zeigten Mitarbeiter des Internationalen Roten Kreuzes. Nach der Identifizierung der Leichen werden diese den Angehörigen zur Beerdigung übergeben, hieß es.

11:23 Uhr | Gouverneur: Bus in Charkiw von russischer Drohne getroffen

In der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine hat eine russische Drohne einen Bus getroffen. Das teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit. Sechs Bauarbeiter seien verletzt worden. Einer der Verletzten sei in kritischem Gesundheitszustand. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Stadt Derhatschi ereignet, die etwa 40 Kilometer von Hlyboke an der Grenze zu Russland entfernt liegt. Dort haben die russischen Truppen im Mai eine neue Front eröffnet. Das ukrainische Militär stoppte die russische Offensive und schickte umgehend Verstärkung, nachdem Russland bis zu zehn Kilometer in das Grenzgebiet vorgedrungen war.

10:15 Uhr | Bundestag muss Raketen-Stationierung nicht zustimmen

Der Bundestag muss nach Ansicht seines Wissenschaftlichen Dienstes nicht an einer Entscheidung zur Stationierung weitreichender US-Waffensysteme in Deutschland beteiligt werden. In einer Information des Wissenschaftlichen Dienstes heißt es, die für das Jahr 2026 geplante Stationierung dürfte sich "im Rahmen des Nato-Bündnissystems abspielen". Die Rechtsgrundlagen aufgrund derer die Bundesregierung ohne weitere Einbindung der legislativen Gewalt eine Zustimmung erteilen könne, dürften demnach der Nato-Vertrag sowie der Aufenthaltsvertrag, der die Rechtsstellung ausländischer Streitkräfte in Deutschland regele, in Verbindung mit den dazugehörigen Zustimmungsgesetzen sein.