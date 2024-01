Ukraine-News Macron kündigt Militärabkommen mit Ukraine an

Frankreich plane mit der Ukraine eine vergleichbare Vereinbarung, sagte Macron am Dienstagabend in Paris. Sein Land werde die Ukraine zukünftig unter anderem mit der Lieferung von 40 weiteren Marschflugkörper vom Typ Scalp, Hunderten Bomben sowie von Caesar-Haubitzen unterstützen. Russland dürfe den gegen die Ukraine gestarteten Krieg nicht gewinnen, sagte Macron. Er kündigte an, für die geplante Vereinbarung im Februar in die Ukraine zu reisen.