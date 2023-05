Chinas Außenminister Qin Gang will sich weiter für Gespräche in der "Ukraine-Krise" einsetzen. Man wolle "einen konkreten Beitrag zur politischen Lösung der Krise zu leisten", teilte das chinesische Außenministerium mit – nach einem Treffen von Qin mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Rande des Außenministertreffens der "Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit" in der indischen Stadt Goa gestern.

Seit 2015 könnten schon hunderttausende Kinder aus russisch besetzten Gebieten in der Ukraine nach Russland verschleppt worden sein. Das erklärten drei von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingesetzte Experten gestern Abend in Wien. "Es scheint einen Plan zu geben, die Kinder in großem Stil zu assimilieren", sagte die Expertin Veronika Bilkova vor Journalisten. Es habe "zahlreiche Verstöße gegen die Rechte der deportierten Kinder" gegeben. Deren genaue Anzahl ist demnach unklar. Die niedrigsten Schätzungen beliefen sich auf mindestens 20.000 Kinder. Doch sowohl russische als auch ukrainische Quellen geben demnach Zahlen an, die zehn mal höher oder sogar noch höher liegen könnten.