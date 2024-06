Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben bisher 106 Länder und Organisationen ihre Teilnahme an dem Mitte Juni in der Schweiz geplanten Friedens-Gipfel zugesagt. Das sagte er auf einer Konferenz in Singapur, an der Vertreter aus 55 Ländern teilnehmen, auch aus China. Peking hatte allerdings bereits erklärt, keinen Vertreter in die Schweiz zu schicken und sich in Singapur einmal mehr für neutral im Ukraine-Konflikt erklärt.