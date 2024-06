Ukraine-News Friedenkonferenz in der Schweiz beginnt

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind nach Behördenangaben am Freitag sechs Menschen getötet worden. Vier von ihnen wurden laut dem russischen Ministerium für Katastrophenschutz aus den Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Stadt Schebekino geborgen. Ein Mann sei in seinem Auto von einer ukrainischen Drohne getroffen worden und eine Frau in der weiter westlich gelegenen Ortschaft Oktjabrski in ihrem Haus durch Raketenbeschuss getötet worden, teilte der Gouverneur der Region mit. Auf der ukrainischen Seite, in Schostka Bezirk Sumy, wurde nach Angaben des ukrainischen Militärs eine Person getötet.