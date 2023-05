Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

06:00 Uhr | Ukraine dämpft Erwartungen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warnt vor zu hohen Erwartungen an eine Offensive. "Betrachten Sie diese Gegenoffensive nicht als die letzte, denn wir wissen nicht, was dabei herauskommen wird", sagte er der "Bild"-Zeitung von heute. Nur wenn es dabei auch gelinge, die russisch besetzten Gebiete zu befreien, werde es die letzte sein. Andernfalls müssen "wir uns auf die nächste Gegenoffensive vorbereiten."

05:30 Uhr | Breuer: Pläne für ukrainische Offensive

Nach einer Einschätzung von Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer kommt die Ukraine mit Vorbereitungen für eine Gegenoffensive voran. "Der Boden ist immer noch morastig und feucht. Teilweise stehen noch große Seen auf den Feldern. Die Voraussetzungen für eine umfassende Offensive waren in den letzten Wochen noch nicht gegeben", sagte er der dpa: "Mir ist in allen Gesprächen aber deutlich geworden, dass die Planungen für die ukrainische Offensive laufen." Breuer war vergangenen Woche in der Ukraine.

03:40 Uhr | Blinken: Die Ukraine hat alles

Die Ukraine hat nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken alle nötigen Mittel, um bei einer Gegenoffensive russisch besetzte Gebiete zurückzuerobern. "Sie haben alles, was sie brauchen", sagte er bei einer Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen James Cleverly gestern in Washington. Zuvor hatte die US-Regierung weitere militärische Hilfen für die Ukraine im Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar angekündigt.

01:05 Uhr | USA: Spionagesoftware ausgeschaltet

Das US-Justizministerium hat nach eigenen Angaben eine "hochentwickelte" Spionagesoftware ausgeschaltet, mit der Russland Geheimdienst FSB Computersysteme in mindestens 50 Ländern angegriffen haben soll. Mithilfe des "Snake" genannten Schadprogramms sei der FSB in den vergangenen 20 Jahren vor allem in Netzwerke staatlicher Stellen, Forschungseinrichtungen und Medien eingedrungen und habe "hunderte geheimer Dokumente" gestohlen, wie das Ministerium mitteilte. Ziel der Angriffe sei auch ein Nato-Mitgliedsstaat gewesen. Welcher genau wurde nicht bekannt.

00:13 Uhr | "Wagner-Gruppe" als Terrororganisation gesehen