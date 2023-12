Ukraine-News Hacker legen größten Mobilfunkanbieter der Ukraine lahm

17:49 Uhr | EU: Eingefrorene russische Gelder für Ukraine nutzen

Die Europäische Kommission will eingefrorene russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine nutzbar machen. Wie ein EU-Beamter mitteilte, schlug die Kommission den Mitgliedsländern dafür einen Stufenplan vor. Wie viel Geld damit genau erlöst werden kann und bis wann, ist offen. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, das Vorhaben müsse "sehr gründlich" geprüft werden.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Europäische Union rund 200 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten eingefroren.

15:47 Uhr | Scholz will Orban von EU-Beitritt der Ukraine überzeugen

Bundeskanzler Olaf Scholz will sich beim EU-Gipfel diese Woche für einstimmige Beschlüsse zugunsten der Ukraine stark machen. Zur Veto-Drohung des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban hieß es aus Regierungskreisen, es sei klares Ziel, diesen "noch zu überzeugen". Dies gelte insbesondere für die geplanten Wirtschaftshilfen von 50 Milliarden Euro für die Ukraine. Deutschland verwende zudem seine ganze Kraft darauf, dass Orban dem geplanten Beginn der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zustimme. Es sei aber "schwer zu sagen", ob dies möglich sei.

12:56 Uhr | Hacker legen größten Mobilfunkanbieter der Ukraine lahm

Durch einen Hacker-Angriff ist der größte Mobilfunkanbieter der Ukraine lahmgelegt worden. Der Konzern teilte am Dienstag beim Kurznachrichtendienst X mit: "Am Morgen des 12. Dezembers wurde das Netz von Kyivstar zum Ziel einer starken Hackerattacke, die der Grund für die technischen Störungen ist." Die Polizei sei eingeschalten worden. Persönliche Daten sollen nicht in fremde Hände geraten sein, versicherte das Unternehmen.

Bildrechte: IMAGO / Zoonar Kyivstar hat nach eigenen Angaben gut 24 Millionen Abonnenten in der Ukraine. Landesweit fielen Telefon- und Internetverbindungen im Netz des Anbieters aus. Die Unternehmenswebsite war ebenfalls nicht erreichbar. Über die Herkunft der Hacker wurde zunächst nichts bekannt.

Der ukrainische Infrastrukturminister Olexander Kubrakow gab Medienberichten zufolge an, den Netzausfall innerhalb der kommenden Stunden beheben zu wollen. Indes wurde die ukrainische Internetbank Monobank nach eigenen Angaben am Dienstag auch zum Ziel eines Hacker-Angriffs. Der zweitgrößte Mobilfunkanbieter Vodafone berichtete ebenfalls von technischen Problemen.

11:38 Uhr | Umfrage: Vier von zehn Deutschen gegen EU-Beitritt der Ukraine

Einer Umfrage zufolge sind fast vier von zehn Deutschen gegen einen EU-Beitritt der Ukraine. Wie die Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) am Dienstag mitteilte, gaben 39 Prozent der Bundesbürger an, sie lehnten den Beitritt ab. Fast genauso viele, 37 Prozent, waren jedoch dafür.