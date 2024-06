14:34 Uhr | Botschafter: Ukrainer integrieren sich besser als andere Nationalitäten

Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat den Vorschlag der CSU kritisiert, nicht arbeitende Ukrainerinnen und Ukrainer auszuweisen. "Das ist etwas entpersonalisiert und sehr populistisch", sagte Makeiev dem TV-Sender phoenix. Um mehr ukrainische Schutzsuchende im deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, stehe der Botschafter mit Arbeitsminister Heil und Innenministerin Faeser sowie mit den Ländern und Jobcenter im Austausch. Makeiev sagte: "Die Ukrainer integrieren sich in den Arbeitsmarkt dreimal so gut wie Vertreter anderer Nationen, sie wollen arbeiten."

13:25 Uhr | Strafgerichtshof verhängt Haftbefehle gegen Schoigu und Gerassimow

Bildrechte: IMAGO/ITAR-TASS Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehle gegen den früheren russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie seinen Stellvertreter und Generalstabschef Waleri Gerassimow erlassen. Das Gericht in Den Haag wirft beiden gezielte Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine vor, so etwa auf das Elektrizitätsnetz. Das Gericht hatte bereits zuvor auch einen Haftbefehl gegen Putin erlassen.

13:16 Uhr | China kritisiert EU-Sanktionen als ungerechtfertigt

China hat die neuen Russland-Sanktionen der EU, die auch chinesische Unternehmen treffen, scharf kritisiert. Das Außenamt in Peking sprach von "einseitigen Sanktionen ohne völkerrechtliche Grundlage", die zurückgenommen werden müssten. Im Rahmen neuer Maßnahmen gegen den Aggressor Russland und Unterstützer hat die EU 61 weitere Unternehmen auf seine Sanktionsliste gesetzt, darunter 19 aus China. Betroffen sind auch zwei wichtige Akteure der chinesischen Satellitenindustrie.

13:05 Uhr | EU verlängert Schutzstatus für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Europäische Union hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verlängert. Die 27 Europaministerinnen und -minister verabschiedeten in Luxemburg eine Ausweitung bis zum 4. März 2026. Demnach sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Menschen wegen anhaltender russischer Angriffe auf die Infrastruktur in der gesamten Ukraine nicht gegeben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser begrüßte die Verlängerung, forderte aber auch eine "fairere Verteilung" in der EU. Die Aufnahme von fast 1,2 Millionen Ukrainern in Deutschland sei ein "gewaltiger Kraftakt".

12:24 Uhr | Gericht verurteilt Russland wegen Menschenrechtsverletzungen auf der Krim

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen "systematischer Verletzung" von Menschenrechten auf der 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim verurteilt. "Die Vorfälle waren so zahlreich und miteinander verbunden, dass es sich um systematische Verletzungen handelt", urteilten die Richter in Straßburg. Die Klage der ukrainischen Regierung umfasste "illegale Verhaftungen", die "Unterdrückung nicht-russischer Medien" und "entschädigungslose Enteignungen".

11:52 Uhr | Schwesig: "Ukraine muss diesen Krieg gewinnen"